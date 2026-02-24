Haberin Devamı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda büyük fırsat tepti.

Chobani Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin 90+5. dakikasında Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 90+11. dakikada Jim Allevinah'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada puanları eşitleme fırsatını değerlendiremedi ve 55 puanlı Galatasaray'ın ardında haftayı 53 puanla kapattı.

ÇAĞLAR VE OOSTERWOLDE MAÇI TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü 27. dakikada, Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde ise 40. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kaldı.

Haberin Devamı

ASENSIO, KARİYER REKORU KIRDI

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, kariyer rekorunu kırdı.

Sezon başından beri göz kamaştırıcı bir performansa imza atan Asensio, kariyerinde daha önce en çok gol kaydettiği sezonu 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla 10 gol atarak yaşamıştı.

Asensio, Kasımpaşa ağlarına 90+5. dakikada attığı golle bu sezonki 11. golüne ulaşarak rekorunu kırdı.

UĞUR MELEKE, MEHMET AYAN VE FIRAT AYDINUS'TAN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında yaşadığı şok puan kaybını Hürriyet yazarları Uğur Meleke, Mehmet Ayan ve Fırat Aydınus bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE RİTMİNİ PERŞEMBE AKŞAMI KAYBETMİŞTİ!

19 Şubat - 19 Mart arası sekiz maçlık sert bir periyodun içinde Fenerbahçe... Dolayısıyla Tedesco’nun hafta içi-hafta sonu birkaç değişiklikle kadro genişliğinden faydalanma çabasını anlıyorum. Benim itiraz ettiğim nokta, rotasyon yapılması değil. Sezonun bence en kritik maçı olan Forest önünde fanteziler denenmesi, oraya en ideal dizilişle ve 11’le çıkılmaması. Ve ritim kaybedilmesi.

Haberin Devamı

Kariyerinde toplam sadece 39 maç olan, 150 bin nüfuslu Angers’den birkaç ay önce ilk kez çıkmış 19 yaşındaki Cherif’in Forest önünde bir anda 11’e konulması. İsmail’in kesilmesi. Takımın beyni Asensio’nun sağa hapsedilmesi. Ve Fenerbahçe’nin ciddi şansı olan Forest eşleşmesinin neredeyse kaybedilmesi.

Bu noktada sanırım önemli bir detaya daha değinmek gerek: Ligden düşme tehlikesini iliklerine kadar hisseden, bu hafta Liverpool’a yenilen, önünde sert Brighton ve City maçları olan Nottingham Forest, Fenerbahçe önüne en iyi 11’iyle çıktı. Aynı 11’le de Liverpool maçını oynadı.

Haberin Devamı

İSTİKRAR DAHA ÖNEMLİ

Nottingham Forest önünde başlatmadığı İsmail’i Kasımpaşa maçında 11’e koydu Tedesco. Asensio’yu da ideal rolünde, on numarada başlattı. Ancak bu kez de kendi stoperlerine takıldı! Önce Çağlar’ın, sonra Oosterwolde’nin uzun süren çıkıp-çıkmama seremonileri tüm bir ilk yarının kesik kesik oynanmasına neden oldu dün Kadıköy’de. Koca ilk devreyi 0,34 gol beklentisi, 4 şut, 1 kornerle tamamladı ev sahibi takım.

Tedesco ilk devrede işlemeyen düzenini ikinci yarıda değiştirdi, 3-4-1-2’ye döndü. Savunmayı Yiğit-Guendouzi-Mert ile kurdu, bekleri Levent ve Semedo’yu yukarıda konumlandırdı. Nene’yi önce Talisca’nın yanına koydu, 75’ten sonra da sol kanat bek yaptı. 90+5’te Nene’nin asisti, Asensio’nun volesiyle golü buldu ama koruyamadı skoru.

Haberin Devamı

Tabii ki bu tablonun temelinde birçok teknik detay var ama ben manşete ‘ritim duygusu’nu koyarım. Tedesco’nun Trabzon’da oyun, oyuncu ve diziliş (4-3-1-2) seçimi çok başarılıyken, Nottingham önünde ayarlarla aşırı oynaması ritim kaybettirdi Fenerbahçe’ye. Futbolda ‘rotasyon’ da gerekli elbette. Ama ‘istikrar’ daha önemli bir kavram.

MEHMET AYAN: FENERBAHÇE İÇİN YENİ SEZON!

Dirençli başladı Kasımpaşa. Daha ilk dakikada kolay teslim olmayacağını belli etti. İlk 20 dakikada Diabate ile iki pozisyona girerken, takım boyunu da mümkün mertebe kısa tutmaya çalıştı. Emre hoca, 9’suz F.Bahçe’de Talisca’nın bağlarını koparttı. Asensio, kalabalık orta sahada adeta kayboldu. Sarı lacivertlilerin ilk yarıda girdikleri tek gol pozisyonu 45 artıdaki Asensio pozisyonu oldu.

Haberin Devamı

İkinci yarıya geldiğimizde “Bu güneşe kar ne kadar dayanacak?” sorusuyla geçen 45 artı 6 dakika izledik. Adeta tek kaleye dönen maçta, Fenerbahçe için tek hedef olan golü bulmak çok uzun sürdü. 3-4- 1-2 ile kanatları güçlendirip, forveti ikileyen Tedesco’nun 71/29’luk top ile oynama stratejisi de galibiyeti getiremedi. 22’si ikinci yarı olmak üzere toplam 36 rakip ceza sahası topla buluşmasında da netice alınamadı. Tribün Asensio golüyle şampiyonluk inancını tazelerken, 5 dakika sonra gelen Kasımpaşa golü hayal kırıklığının başkenti oldu.

2 PUAN GERİDE VE MORALSİZLİKLE...

Deplasman ekibi can derdindeydi. Kuşkusuz deplasmanda F.Bahçe’yi yenmek güç olacaktı. Stratejisini beraberlik üzerine kurmuş Emre hoca, istediğini aldı. Kasımpaşa’nın aldığı 1 puan moral olarak takımı üst düzeye taşıyacak.

Ev sahibine gelince... Oklar, hocaya yönelecek. Santrforsuzluk konusu masaya yatırılacak. 90 artı 14’e rağmen galibiyeti koruyamayan oyuncular da bu eleştiri anaforundan nasibini alacak. Sezon, Fenerbahçe için dün akşam bir kez daha başladı... 2 puan geriden ve moralsizlikle.

FIRAT AYDINUS: ELE GEÇEN BİR FIRSAT ANCAK BÖYLE TEPİLİR!

Nottingham Forest mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe’nin, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray’ın puan kaybıyla birlikte Kasımpaşa müsabakasına ekstra motivasyonla çıkması bekleniyordu. Zira alınacak bir galibiyet, zirvede puanların eşitlenmesiydi. Tedesco, Skriniar’ın sakatlığını da eklediğimizde beş değişiklikli bir ilk 11 sahaya sürdü. İlk yarıya baktığımızda ise sezon içerisinde Emre Belözoğlu sonrası en iyi Kasımpaşa performanslarından birini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Fenerbahçe hırslı ve istekli görünse de organize olmakta zorlandı. Karşılıklı pozisyonların yaşandığı, dengeli geçen bir ilk 45 dakika izledik.

Fenerbahçe, alışık olduğumuz baskıyı kurup oyunu domine etmekte zorlandı. Bununla birlikte Skriniar’ın yokluğunun ardından, ilk yarı içinde Çağlar ve Oosterwolde de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu iki oyuncu sahadayken aralarındaki uyumsuzluk dikkat çekti.

Kasımpaşa’nın özellikle araya atılan toplarda etkili olduğu bu anlarda Semedo kademeye girerek kritik müdahaleler yaptı.

KANATLAR ETKİSİZ KALDI

İlk Kasımpaşa’nın özellikle araya atılan toplarda etkili olduğu bu anlarda Semedo kademyarı iyi bir oyun sergilemeyen Fenerbahçe vardı sahada. İkinci devrede Musaba’yı kulübeye çekip Mert Müldür’ü sahaya süren Tedesco, Levent’i daha öne çıkardı. İlk yarıya oranla Fenerbahçe, Kasımpaşa’nın üzerine daha fazla gitti. Bu baskı sayesinde sarı lacivertliler, ilk yarıya kıyasla Kasımpaşa’ya pozisyon imkânı vermedi. Ancak gol gelmeyince Fenerbahçe risk almaya başladı. Savunmada bırakılan boş alanlar oluştu. Son anlara girilirken Fenerbahçe baskısını iyiden iyiye artırdı.

İZAHI OLMAYAN ŞEYLERİN MİZAHI OLUR!

Yasin Kol iyi değildi. Evet belki penaltı beklentilerinde verdiği kararlar veya ikinci sarıdan verdiği kırmızı kart (öncesinde Talisca’ya faul çalsa bu pozisyon yaşanmazdı) doğru. Fakat Yasin Kol’un oyunda iki top varken kullandığı hakemlik tekniği Karadeniz fıkralarını aratmadı. Maalesef izahı olmayan şeylerin mizahı olur.