Fenerbahçe'ye karşı Adana Demir kalesinde 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer görev yapacak

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Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor'da kale genç file bekçisini teslim edildi.
Fenerbahçe'ye konuk olan Akdeniz ekibinde 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer ilk 11'de mücadeleye başladı.
Adana Demirspor altyapısından yetişen Deniz Eren Dönmezer, kariyerinin ilk Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.
🧤 Fenerbahçe karşısında Adana Demirspor’un kalesini, 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezerkoruyacak.pic.twitter.com/bBW5qcqi0b
🧤 Fenerbahçe karşısında Adana Demirspor’un kalesini, 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezerkoruyacak.pic.twitter.com/bBW5qcqi0b—Spor Arena (@sporarena) August10, 2024