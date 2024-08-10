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Fenerbahçe'ye karşı Adana Demir kalesinde 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer görev yapacak

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Adana Demirspor
Fenerbahçeye karşı Adana Demir kalesinde 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer görev yapacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 21:05

Fenerbahçe karşısında Adana Demirspor’un kalesini, 15 yaşındaki file bekçisi Deniz Eren Dönmezer koruyacak.

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Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor'da kale genç file bekçisini teslim edildi.

Fenerbahçe'ye konuk olan Akdeniz ekibinde 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer ilk 11'de mücadeleye başladı.

Adana Demirspor altyapısından yetişen Deniz Eren Dönmezer, kariyerinin ilk Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Adana Demirspor

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