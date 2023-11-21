Fenerbahçe'ye Karagümrük öncesi Fred müjdesi!

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Fenerbahçe için Milli aradan önce peş peşe yaşanan sakatlıklar büyük bir darbe oldu. Stoperler Becao ve Djiku’nun yanı sıra İsmail Kartal’ın orta sahadaki vazgeçilmezi Fred, 3 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.

Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcunun görev yapmadığı Trabzonspor ve Ludogorets maçlarını kaybetti, Adana Demir ile berabere kaldı. Kasığındaki yırtık nedeniyle tedavisine hemen başlanan Fred, Milli arada ise kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı. Sambacı, dün takım izinli olmasına rağmen bireysel çalışmalarını sürdürdü. Sağlık ekibi, bugünkü idman öncesinde tecrübeli orta saha oyuncusunun durumunu yeniden kontrol edecek. İsmail Kartal, gelecek haberi bekliyor. Fred ise Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakmamaya kararlı.

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Fanatik'in haberine göre ağrıları neredeyse tamamen geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu, ilk 11’de başlamasa bile pazar günkü maçta mutlaka süre almak istiyor. Fred gibi Djiku da bireysel antrenmanlara başlamıştı. Ganalı stoperin de Karagümrük karşılaşmasında kadrodaki yerini alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Hafta boyunca yapılacak idmanlarda bu ikilinin durumu yakından takip edilecek. İsmail Kartal, Fred ve Djiku konusundaki son kararını cumartesi günü verecek.