Fenerbahçe'ye Kante transferinde şok!

Ara transfer döneminde Musaba, Guendeouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante'ye de Sarı-lacivetli formayı giydirmek için büyük uğraş veriyordu. Ancak Fenerbahçe'nin N'Golo Kante ve Al-Ittihad'ın Youssef En-Nesyri transferleri iptal oldu.

TAKASTA ANLAŞILMIŞTI

Fenerbahçe, Kante'nin transferi konusunda Al-Ittihad ile Youssef En-Nesyri ve 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Dün Kocaelispor deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Faslı golcü, mücadelenin ardından takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Kante transferinde her şey yolunda giderken Sarı-Lacivertliler, maç kadrosuna alınmayan Kante'yi Arabistan'da sağlık kontrolünden bile geçirmişti.

KANTE AÇIKLAMASI

Kocaelispor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yöneticisi Ali Gürbüz, "3 transferimiz olmuştu. Zamanımız az. Diğer eksiklerimizi de 1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kante transferinde şu an bir sorun yok. 1-2 gün içinde hepsini açıklayacağız. Neticede liste bildirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

KANTE VE NESYRİ TRANSFERLERİ İPTAL OLDU

Fenerbahçe Kante, Al-Ittihad Youssef En Nesyri transferi için gerekli evrakları sisteme yüklerken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistanlı yetkililer, Arabistan Ligi'nde transfer sezonunun sona erdiği ana kadar evraklara onay vermedi.

Al-Ittihad ve Kante, Suudi yetkililerden transfer için özel izin istese de lig yönetimi kabul etmedi ve transferler iptal oldu.