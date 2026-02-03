×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'ye Kante transferinde şok!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahce Transfer#N'golo Kante#Youssef En-Nesyri
Fenerbahçeye Kante transferinde şok
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 13:00

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için Arabistan'da bulunduğu Kante transferinde şoke eden gelişme yaşandı.

Haberin Devamı

Ara transfer döneminde Musaba, Guendeouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante'ye de Sarı-lacivetli formayı giydirmek için büyük uğraş veriyordu. Ancak Fenerbahçe'nin N'Golo Kante ve Al-Ittihad'ın Youssef En-Nesyri transferleri iptal oldu.

Fenerbahçeye Kante transferinde şok

TAKASTA ANLAŞILMIŞTI

Fenerbahçe, Kante'nin transferi konusunda Al-Ittihad ile Youssef En-Nesyri ve 4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Dün Kocaelispor deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Faslı golcü, mücadelenin ardından takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Kante transferinde her şey yolunda giderken Sarı-Lacivertliler, maç kadrosuna alınmayan Kante'yi Arabistan'da sağlık kontrolünden bile geçirmişti.

Haberin Devamı

Fenerbahçeye Kante transferinde şok

KANTE AÇIKLAMASI

Kocaelispor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yöneticisi Ali Gürbüz, "3 transferimiz olmuştu. Zamanımız az. Diğer eksiklerimizi de 1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kante transferinde şu an bir sorun yok. 1-2 gün içinde hepsini açıklayacağız. Neticede liste bildirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçeye Kante transferinde şok

KANTE VE NESYRİ TRANSFERLERİ İPTAL OLDU

Fenerbahçe Kante, Al-Ittihad Youssef En Nesyri transferi için gerekli evrakları sisteme yüklerken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistanlı yetkililer, Arabistan Ligi'nde transfer sezonunun sona erdiği ana kadar evraklara onay vermedi.

Al-Ittihad ve Kante, Suudi yetkililerden transfer için özel izin istese de lig yönetimi kabul etmedi ve transferler iptal oldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahce Transfer#N'golo Kante#Youssef En-Nesyri

BAKMADAN GEÇME!