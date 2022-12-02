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Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan kötü haber!

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#Süper Lig
Fenerbahçeye Joao Pedrodan kötü haber
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 07:00

Rayo Vallecano maçının 67. dakikasında ciddi sakatlık yaşayan Joao Pedro’nun kesin durumu ödemin inmesi sonrası belli olacak. Ancak diz ve ayak bileğinde yoğun ödem ve travma bulunan yıldız futbolcunun sezonu kapattığı öne sürüldü.

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Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı ciddi hazırlık maçlarıyla geçirerek takımını formda tutmayı hedefleyen Jorge Jesus, Rayo Vallecano ile oynanan karşılaşmada Joao Pedro’yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Maçın 67. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kalan Pedro’ya kayarak ayak koyan Mumin, İtalyan yıldızın diz ve ayak bileğinden aynı anda ciddi şekilde sakatlanmasına neden oldu.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Sahayı sedyeyle terk eden ve ambulansla hastaneye götürülen Pedro ile ilgili kulüpten “Dizinde ve bileğinde yoğun ödem, travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır” açıklaması yapıldı. Gün boyu Pedro’nun üç ay sahalardan uzak kalacağı hatta sezonu kapattığı konuşuldu.

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SEZONA DA ŞANSSIZ BAŞLADI

Sezon başı idmanda üst adalesi yırtılınca hazırlık dönemini ve ligde 3, Avrupa’da 5 olmak üzere 8 maçı kaçıran Pedro, bir türlü açığı kapatıp istediği form seviyesine ulaşamamıştı.

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#Fenerbahçe#Joao Pedro#Süper Lig

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