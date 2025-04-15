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Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde müjdesi!

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#Fenerbahçe#Oosterwolde#Süper Lig
Fenerbahçeye Jayden Oosterwolde müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 19:10

Fenerbahçe'de uzun süredir sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde, düz koşulara başladı.

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Fenerbahçe, 20 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Kayserispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 32. hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Günün çalışması, antrenman maçıyla tamamlandı.

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Sivasspor maçına ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde bireysel antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı idman ile Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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#Fenerbahçe#Oosterwolde#Süper Lig

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