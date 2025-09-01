×
Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde için son gün teklifi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 13:42

West Ham United, Premier Lig için transferin son gününe girilirken Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde için teklif yaptı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; West Ham United, Premier Lig için transferin son gününe girilirken Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde için teklif yaptı.

BİR TEKLİF DAHA YAPILACAK

Haberde; sarı-lacivertlilerin ilk teklifi reddettiği belirtildi. İngiliz ekibinin yeni teklif hazırlığında olduğu bilgisi verildi.

24 yaşındaki Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe forması altında 6 maçta süre buldu.

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Jayden Oosterwolde'nin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

