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Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den üzen haber! Jose Mourinho sıkıntılı

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Mourinho
Fenerbahçeye İrfan Can Kahveciden üzen haber Jose Mourinho sıkıntılı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 07:00

Trabzon deplasmanında sakatlanan Fenerbahçeli yıldızın sağlık durumu belli oldu. Sol üst arka adale kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilen milli futbolcu AZ Alkmaar ile Sivas maçlarını kaçıracak. Hedef milli aradan sonraki Kayseri maçı olsa da dönüşü Slavia Prag karşılaşmasıyla olabilir.

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Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci’nin çekilen MR’ında sol üst arka adale kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildi. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak ve AZ Alkmaar ile Sivas maçlarını kaçıracak İrfan’da hedef milli aradan sonraki Kayseri mücadelesi. Ancak milli futbolcu o maçta da tedbiren oynatılmazsa S.Prag maçında dönmesi bekleniyor.

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JOSE MOURiNHO SIKINTILI

Oosterwolde’nin sezonu kapatması, Cengiz Ünder’den sonra İrfan Can Kahveci’nin de yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması yoğun fikstür ve uzun yolculuklarla boğuşan Mourinho’nun elini zorlaştırdı. Yarınki AZ Alkmaar maçında Kostic, Oğuz, Levent, Bartuğ ve Samet’in Avrupa listesinde yer almaması, Djiku’nun tedbiren dinlendirilecek olması milli araya ligde ve Avrupa’da kayıpsız girme hesapları yapan Portekizli teknik adamın planlarını bozdu.

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YOLCULUKLAR DA ZORLAYACAK

F.Bahçe ayrıca 1 saat 50 dakika süren Trabzon dönüşü sonrası 1 rejenerasyon, 1 taktik idman yapıp 3 saat 55 dakika yolculukla Hollanda’da Alkmaar maçına çıkacak. Takımın cuma 3 saat 55 dakika uçup pazar Sivas ile oynayacak olması rotasyonun yanında bir diğer zorluk olarak öne çıkıyor.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Mourinho

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