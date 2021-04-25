Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber! Alanyaspor maçında yok
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken, ev sahibi ekibin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, 42. dakikada Varga'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
Ceza sınırında olan milli futbolcu, gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin 38. haftada Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
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