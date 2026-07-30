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Fenerbahçe'ye 'ilgiyi' resmen bildirdiler! 2 teklif geliyor

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#Fenerbahçe Transfer#Jayden Oosterwolde#AS Roma
Fenerbahçeye ilgiyi resmen bildirdiler 2 teklif geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 17:06

Fenerbahçe'de önemli bir ayrılık yaşanabilir. Sarı lacivertli yönetime yıldız futbolcu için resmi ilgi mektubu geldi.

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Bir yandan gelecek ve bir yandan da gönderilecek futbolcular için çalışmlarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık kapıda.

Fenerbahçeye ilgiyi resmen bildirdiler 2 teklif geliyor

Sarı lacivertlilere transfer ilişkin ilgi mektubu geldi. Avrupa'nın 2 öneli kulübü, yıldız futbolcuyu istediklerini yönetime resmen bildirdi.

Fenerbahçeye ilgiyi resmen bildirdiler 2 teklif geliyor

ROMA VE CRYSTAL PALACE KAPIYI ÇALDI

TRT Spor'un haberine göre AS Roma ve Crystal Palace, Jayden Oosterwolde’yi transfer etmek istediklerini resmen oyuncu tarafına bildirdi. Yakın zamanda bu iki kulübün Fenerbahçe’ye resmi teklif yapması bekleniyor.

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Fenerbahçeye ilgiyi resmen bildirdiler 2 teklif geliyor

Oosterwolde ile ciddi şekilde ilgilenen İspanyol ve Fransız (ligin üst sıralarında yer alan) kulüpler var fakat oyununcunun önceliği La Liga veya Ligue 1 değil.

Fenerbahçeye ilgiyi resmen bildirdiler 2 teklif geliyor

Hollandalı futbolcu, 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'ye Parma'dan 6 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Sarı lacivertli savunmacının transfermarkt değeri 20 milyon Euro olarak belirtiliyor.

 

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#Fenerbahçe Transfer#Jayden Oosterwolde#AS Roma

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