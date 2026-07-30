Fenerbahçe'ye 'ilgiyi' resmen bildirdiler! 2 teklif geliyor

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Bir yandan gelecek ve bir yandan da gönderilecek futbolcular için çalışmlarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık kapıda.

Sarı lacivertlilere transfer ilişkin ilgi mektubu geldi. Avrupa'nın 2 öneli kulübü, yıldız futbolcuyu istediklerini yönetime resmen bildirdi.

ROMA VE CRYSTAL PALACE KAPIYI ÇALDI

TRT Spor'un haberine göre AS Roma ve Crystal Palace, Jayden Oosterwolde’yi transfer etmek istediklerini resmen oyuncu tarafına bildirdi. Yakın zamanda bu iki kulübün Fenerbahçe’ye resmi teklif yapması bekleniyor.

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Oosterwolde ile ciddi şekilde ilgilenen İspanyol ve Fransız (ligin üst sıralarında yer alan) kulüpler var fakat oyununcunun önceliği La Liga veya Ligue 1 değil.

Hollandalı futbolcu, 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'ye Parma'dan 6 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Sarı lacivertli savunmacının transfermarkt değeri 20 milyon Euro olarak belirtiliyor.