Fenerbahçe'ye ilginç transfer teklifi: 'Szymanski'yi verin, borcunuzu silelim!'

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Sezona Ligde ve Avrupa'da başarı hedefiyle koyulan ve bu doğrultuda transferde de çalışmalarına hız katan Fenerbahçe'ye takas teklifi ulaştı.

Sezon başında Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Amrabat'ın bonservisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilere 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer olan Sofyan Amrabat'ın eski kulübü Fiorentina Fenerbahçe'ye yeni bir teklifte bulundu.

'13 MİLYON EUROYU SİLELİM'

Fanatik'in haberine göre Sofyan Amrabat'tan alacağı 13 milyon euroluk bonservis karşılığında Sebastian Szymanski'yi transfer etmek isteyen İtalyan ekibi, Fenerbahçe'ye teklifini iletti.

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Bir süredir Szymanski'nin peşinde olan Fiorentina cephesi, Polonyalı yıldızın karşılığında sarı-lacivertlilere Amrabat'tan alacakları olan 13 milyon euroyu almamayı önerdi.

CEVAP GELDİ

Jose Mourinho'nun da sıklıkla ilk 11'de düşündüğü Szymanski'yi satmak istemeyen Fenerbahçe cephesi, teklifi geri çevirdi. Amrabat'ın 13 milyon euro olan zorunlu opsiyonunu ödeyeceğini ileten sarı lacivertliler, bu takas önerisini kabul etmediğini bildirdi.

Fenerbahçe yönetiminin Szyamnski'nin satışı için en az 15 milyon Euro beklediği haberde yer aldı.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon sarı lacivertli formayla 26 mücadelede sahaya çıkan yıldız futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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