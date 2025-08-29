Fenerbahçe'ye iki yıldızından kötü haber: Gençlerbirliği maçında yoklar!

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de Benfica rövanşında önce Nelson Semedo ayağından sakatlanıp kenara gelmek zorunda kalmıştı. Ardından Jhon Duran, maçın son anlarında hava topu mücadelesinin ardından yere ters basmış ve oyundan çıkmıştı.

İki oyuncunun da pazar günü deplasmanda oynanacak olan Gençlerbirliği maçında forma giymeleri zor gözüküyor.

MOURINHO ÇÖZÜM ARIYOR

Teknik direktör Jose Mourinho, iki yıldızının yokluğunda kadroda yeni bir çözüm arayarak Gençlerbirliği maçında galibiyet elde etmeyi hedefliyor.

Öte yandan yeni transferler Dorgeles Nene ve Edson Alvarez'in de Gençlerbirliği'ne karşı sahada yer almaları planlanıyor.