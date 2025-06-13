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Fenerbahçe’ye Heung-min Son’dan müjde geldi! Transfer bombası çok yakın

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#Fenerbahçe#Heung-Min Son#Transfer
Fenerbahçe’ye Heung-min Son’dan müjde geldi Transfer bombası çok yakın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 09:31

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, Jose Mourinho ile beraber transfer çalışmaları için start verdi. Bu bağlamda Fenerbahçe, Tottenham’ın dünyaca ünlü yıldızı Heung-min Son’u tansfer etmek için kolları sıvadı ve Koreli oyuncu ile ilk görüşme gerçekleşti. İşte Son’dan gelen cevap ve görüşmenin ayrıntıları…

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Fenerbahçe’de Heung-min Son ismi gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı lacivertliler, Güney Koreli yıldız için ciddi adımlar atmaya başladı.

Fenerbahçe’ye Heung-min Son’dan müjde geldi Transfer bombası çok yakın

32 yaşındaki hücum oyuncusu, Jose Mourinho’nun özel isteğiyle Fenerbahçe’nin transfer listesine girdi. Dünyaca ünlü teknik adam, Tottenham’da birlikte çalıştığı ve her fırsatta övgüler yağdırdığı eski öğrencisiyle Fenerbahçe’de yeniden buluşma talebini Ali Koç’a iletti.

Fenerbahçe’ye Heung-min Son’dan müjde geldi Transfer bombası çok yakın

Başkan Koç’un da bu transfer konusunda son derece istekli olduğu ve hemen resmi girişimlere başladığı kaydedildi.

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Fenerbahçe’ye Heung-min Son’dan müjde geldi Transfer bombası çok yakın

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12 MİLYON EURO İDDİASI 

Heung-min Son, bu sezon bitecek sözleşmesini 7 Ocak’ta 1 yıllığına uzatmıştı. Ancak deneyimli futbolcu, menajer Ante Postecoglou’nun kovulması sonrası ayrılık kararı aldı. Bu haber sonrası Fenerbahçe hemen kolları sıvadı.

Fenerbahçe’ye Heung-min Son’dan müjde geldi Transfer bombası çok yakın

Son’un menajerlik şirketi CAA and Base’le ilk temasın kurulduğu ve, “Siz Tottenham’la bonservis sorununu çözün. Orada kazandığı maaşın iki katına (Yaklaşık 12 milyon Euro) imza atalım” mesajı gönderildiği iddia edildi.

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MOURINHO İLE BAĞLANTILI 

CAA Base, Jose Mourinho ile de çalışıyor. Dünyaca ünlü teknik adamın menajeri Jorge Mendes olsa da imaj hakları ve ticari konularda CAA Base ile iş birliği var. Son, Tottenham’da 2021 yılında yeni sözleşme imzalamadan bir süre önce CAA Base şirketine geçiş yaparken, o dönemki hocası Jose Mourinho’nun bu kararında etkisi olduğu öne sürülmüştü.

 

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#Fenerbahçe#Heung-Min Son#Transfer

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