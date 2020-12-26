Fenerbahçe'ye haciz şoku iddiası! Anadolu Efes maçı oynanırken...

Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Zirve adına kritik karşılaşmayı Anadolu Efes, 85-72 kazandı ve bu sezon 12. maçında 12. galibiyetini elde etti.

Maç oynandığı sırada Fenerbahçe Beko'nun takım otobüsüne haciz memurları tarafından haciz işlemi uygulanmaya çalışıldığı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele sırasında Fenerbahçe Beko'nun takım otobüsüne haciz memurları tarafından bir haciz işlemi uygulanmaya çalışıldı.

YÖNETİCİLER MAÇ ESNASINDA DIŞARI ÇIKTI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından takım otobüsünün şoförü, maçı izleyen yöneticiler ile iletişime geçti. Yöneticiler, haciz memurları ile görüşmek adına maç esnasında salondan dışarı çıktılar.

Prosedür gereği işlemin uygulanması gerektiği aktarılırken Fenerbahçeli yöneticilerin talebi ise en azından takımın otobüs ile tesislere dönmesi ve işlemin sonrasında uygulanması yönünde oldu. Maç sırasında yaşanan durumdan kaynaklı dışarıda bulunan yöneticiler ve haciz memurları arasında prosedürün uygulanmasına ilişkin kısa süreli bir tartışma yaşandı.

TAKIMIN TESİSLERE DÖNMESİ ADINA...

İşlemin uygulanma gerekliliği sonrası Fenerbahçe Yönetimi, farklı bir yol izlemeye karar verdi. Takımın tesislere dönmesi adına yeni bir otobüsün yola çıktığı aktarıldı.

Konuyla ilgili Fenerbahçe cephesinden ise bir açıklama gelmedi.