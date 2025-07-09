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Fenerbahçe’ye Gyökeres ve transfer müjdesi! Arsenal çekilmek üzere

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#Fenerbahçe#Transfer#Viktor Gyökeres
Fenerbahçe’ye Gyökeres ve transfer müjdesi Arsenal çekilmek üzere
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 11:31

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Sporting’in İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres için nabız yoklamaya devam ediyor. Sarı lacivertliler için umut veren gelişme Portekiz’den geldi.

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Premier Lig devi Arsenal’in bir süredir peşinde olduğu Gyökeres transferi çıkmaza girdi.

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İngiliz ekibi, 26 yaşındaki golcü için 65 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonus ve ilerleyen vadede 10 milyon euroluk ek ödeme içeren bir teklif sundu. Ancak Sporting, Gyökeres’in serbest kalma bedeli olan 70 milyon eurodan aşağı inmeye yanaşmadı.

Fenerbahçe’ye Gyökeres ve transfer müjdesi Arsenal çekilmek üzere

Arsenalli yetkililer, Portekiz kulübüyle yapılan görüşmelerden sonuç alamadan İngiltere’ye döndü.

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Bu gelişme, yıldız oyuncu için devreye giren Fenerbahçe cephesini yeniden umutlandırdı.

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Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor ve doğru zamanda teklifini sunacak.

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#Fenerbahçe#Transfer#Viktor Gyökeres

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