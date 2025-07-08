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Fenerbahçe'ye, Gyökeres transferi ihtimali doğdu! Osimhen taktiği uygulanacak

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#Fenerbahçe#Transfer#Gyökeres
Fenerbahçeye, Gyökeres transferi ihtimali doğdu Osimhen taktiği uygulanacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 16:00

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin ardından forvet hattına bir takviye daha yapmak istiyor. Bu bağlamda sarı lacivertlilere, Avrupa’nın süper golcüsü Gyökeres ihtimali doğdu. İşte ayrıntılar…

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Fenerbahçe, son olarak transferde kısa süre önce bonservisi için 77 milyon Euro ödenen Jhon Duran’ı kadrosuna katmıştı.

Sarı lacivertler, Duran ile beraber Avrupa’nın yükselen bir diğer golcüsü Gyökeres için resmi temasta bulunabilir.

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Fenerbahçeye, Gyökeres transferi ihtimali doğdu Osimhen taktiği uygulanacak

ŞARTLI TRANSFER

Portekiz’in Record gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig devi Arsenal ile anlaşması çok yakın olan Gyökeres’e, Fenerbahçe ihtimali doğdu.

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Fenerbahçeye, Gyökeres transferi ihtimali doğdu Osimhen taktiği uygulanacak

Sporting Lizbon ve Arsenal arasındaki transfer görüşmeleri devam ederken, bu görüşmenin son anda olumlu sonuçlanmaması halinde, yıldız golcü için Fenerbahçe resmen devreye girecek.

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Fenerbahçeye, Gyökeres transferi ihtimali doğdu Osimhen taktiği uygulanacak

TRANSFER İÇİN BEKLEMEDE

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Fenerbahçeli idareciler, yıldız golcünün durumunu yakından takip ediyor ve beklemedeler. Transferin gerçekleşmemesi halinde, kiralık opsiyonuyla teklif yapılması bekleniyor.

Fenerbahçeye, Gyökeres transferi ihtimali doğdu Osimhen taktiği uygulanacak

OSIMHEN ÖRNEĞİ

Geçtiğimiz sezon da, Chelsea ile görüşen Osimhen’in transferi gerçekleşmemiş ve Galatasaray bu fırsattan yararlanarak Nijeryalı golcüyü kadrosuna dahil etmişti.

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#Fenerbahçe#Transfer#Gyökeres

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