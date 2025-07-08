Fenerbahçe'ye, Gyökeres transferi ihtimali doğdu! Osimhen taktiği uygulanacak

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Fenerbahçe, son olarak transferde kısa süre önce bonservisi için 77 milyon Euro ödenen Jhon Duran’ı kadrosuna katmıştı.

Sarı lacivertler, Duran ile beraber Avrupa’nın yükselen bir diğer golcüsü Gyökeres için resmi temasta bulunabilir.

ŞARTLI TRANSFER

Portekiz’in Record gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere Premier Lig devi Arsenal ile anlaşması çok yakın olan Gyökeres’e, Fenerbahçe ihtimali doğdu.

Sporting Lizbon ve Arsenal arasındaki transfer görüşmeleri devam ederken, bu görüşmenin son anda olumlu sonuçlanmaması halinde, yıldız golcü için Fenerbahçe resmen devreye girecek.

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TRANSFER İÇİN BEKLEMEDE

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Fenerbahçeli idareciler, yıldız golcünün durumunu yakından takip ediyor ve beklemedeler. Transferin gerçekleşmemesi halinde, kiralık opsiyonuyla teklif yapılması bekleniyor.

OSIMHEN ÖRNEĞİ

Geçtiğimiz sezon da, Chelsea ile görüşen Osimhen’in transferi gerçekleşmemiş ve Galatasaray bu fırsattan yararlanarak Nijeryalı golcüyü kadrosuna dahil etmişti.