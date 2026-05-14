Fenerbahçe'ye Guirassy müjdesi! Yönetici açıkladı

Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü kongre öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertlilerde başkan adayları, güçlü bir hücum hattı oluşturmak isterken, listenin başına Serhou Guirassy'yi aldılar.

Borussia Dortmund'da forma giyen Guirassy'nin, sezon sonu sarı siyahlılardan ayrılması beklenirken, konuya dair Alman kulübünün sportif direktörü Ole Book konuştu.

TRANSFERE AÇIK KAPI BIRAKTI

Ole Book, basın mensuplarına yaptığı konuşmada Guirassy ile yollarını ayırmak istemediklerini ifade ederken, karşı konulamaz bir teklif gelmesi halinde bunun değerlendirilebileceğini açıkladı.

Ole Book'un konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"Guirassy, Borussia Dortmund'da hala büyük bir istek ve arzu ile oynuyor, bize yardım ediyor.

Bu hafta bunu gördük. Attığı gollerle ve yaptığı istatistikleriyle bize bunu kanıtlıyor.

Onu bırakma planımız yok ancak kulüp için geçerli olan şu; İnanılmaz teklifler gelirse değerlendiririz."

FRANKFURT MAÇINDA TAKIMININ İLK GOLÜNÜ ATTI

Tecrübeli golcü, son olarak Borussia Dortmund'un, Frankfurt'u 3-2 mağlup ettiği müsabakada takımının ilk golünü kaydetmişti. Yıldız futbolcu, 42. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

Serhou Guirassy, bu sezon toplamda 45 müsabakada rol alırken 21 gol 6 asistle oynadı.