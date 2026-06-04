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Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesini verdi! 'Hayır diyeceğini sanmıyorum'

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#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Transfer
Fenerbahçeye Greenwood müjdesini verdi Hayır diyeceğini sanmıyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 13:17

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin transfer listesinde yer alan Mason Greenwood'a dair Fransız gazeteci, sarı lacivertlileri sevindirecek bir açıklamada bulundu.

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Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'a yapılacak başkanlık yarışına çevrilirken, Hakan Safi son olarak Sporting'in gol makinesi Luis Suarez'i açıklamıştı.

Bu sezon toplamda çıktığı 53 maçta 38 gol 9 asist üreterek Avrupa'nın önemli kulüplerini peşinden koşturan Suarez, Safi ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçeye Greenwood müjdesini verdi Hayır diyeceğini sanmıyorum

BİR YILDIZ DAHA

Fenerbahçe başkan adayı Safi, Suarez ile başlattığı transfer bombalarını seçime kadar her gün yenileyeceğini açıklarken, bu isimlerden birinin de Greenwood olacağı tahmin ediliyordu.

Fenerbahçeye Greenwood müjdesini verdi Hayır diyeceğini sanmıyorum

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FRANSIZLAR MÜJDEYİ VERDİ: REDDETMEYECEK

L’ Equipe muhabiri Loïc Tanzi, Greg'in La Chaîne programında yaptığı açıklamada Greenwood'un, Fenerbahçe'nin teklifini reddetmeyeceğini duyurdu.

Tanzi'nin açıklaması şu şekilde oldu:

"Fenerbahçe'de seçim zamanı olduğu için dikkatli olmalıyız. Potansiyel başkan adayları çeşitli vaatler veriyor. Özellikle, Greenwood ve Lewandowski'yi getirmeye çalışan adaya dikkat etmeliyiz.

Fenerbahçeye Greenwood müjdesini verdi Hayır diyeceğini sanmıyorum

Greenwood için henüz Marsilya ile bir görüşme olmadı çünkü henüz başkan olmadı ve resmi imza atma yetkisi yok. Ancak, kazanırsa Greenwood'u getirmeye çalışmak için Marsilya ile görüşmelere resmen başlayacak.

Roma'nın önde olduğu söyleniyor ama bence Fenerbahçe, Greenwood'u hedef alırsa, transfer edebilir. Hakan Safi'nin çok parası var. Yani başkan seçilirse, Greenwood için çok para yatırabilir. Greenwood da, Fenerbahçe'ye hayır demez."

Fenerbahçeye Greenwood müjdesini verdi Hayır diyeceğini sanmıyorum

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#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Transfer

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