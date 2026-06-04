Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesini verdi! 'Hayır diyeceğini sanmıyorum'

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Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'a yapılacak başkanlık yarışına çevrilirken, Hakan Safi son olarak Sporting'in gol makinesi Luis Suarez'i açıklamıştı.

Bu sezon toplamda çıktığı 53 maçta 38 gol 9 asist üreterek Avrupa'nın önemli kulüplerini peşinden koşturan Suarez, Safi ile anlaşmaya vardı.

BİR YILDIZ DAHA

Fenerbahçe başkan adayı Safi, Suarez ile başlattığı transfer bombalarını seçime kadar her gün yenileyeceğini açıklarken, bu isimlerden birinin de Greenwood olacağı tahmin ediliyordu.

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FRANSIZLAR MÜJDEYİ VERDİ: REDDETMEYECEK

L’ Equipe muhabiri Loïc Tanzi, Greg'in La Chaîne programında yaptığı açıklamada Greenwood'un, Fenerbahçe'nin teklifini reddetmeyeceğini duyurdu.

Tanzi'nin açıklaması şu şekilde oldu:

"Fenerbahçe'de seçim zamanı olduğu için dikkatli olmalıyız. Potansiyel başkan adayları çeşitli vaatler veriyor. Özellikle, Greenwood ve Lewandowski'yi getirmeye çalışan adaya dikkat etmeliyiz.

Greenwood için henüz Marsilya ile bir görüşme olmadı çünkü henüz başkan olmadı ve resmi imza atma yetkisi yok. Ancak, kazanırsa Greenwood'u getirmeye çalışmak için Marsilya ile görüşmelere resmen başlayacak.

Roma'nın önde olduğu söyleniyor ama bence Fenerbahçe, Greenwood'u hedef alırsa, transfer edebilir. Hakan Safi'nin çok parası var. Yani başkan seçilirse, Greenwood için çok para yatırabilir. Greenwood da, Fenerbahçe'ye hayır demez."