Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan şaşırttı! 18 maçta sıfır çekti...

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Bu sezon başı Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan ve hayalinin İngiltere'de kalıcı olmak olduğunu dile getiren Ozan Tufan'ın Ada serüveni umduğu gibi olmadı.

İsmail Kartal'ın isteği üzerine ara transfer döneminin son günlerinde kulübünde geri dönen Ozan Tufan, eski performansını bir türlü yakalayamadı.

Premier Lig'de Watford formasıyla 335 dakika sahada kalabilen Ozan Tufan eskiye oranla daha fit görüntüye ulaşmasına karşın saha içinde kendini gösteremedi.

18 MAÇTA GOL VE ASİST KATKILARI YOK

Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra 5 lig maçında forma giyebilen ve bunların 2'sinde ilk 11'de yer alan Ozan, forma giydiği mücadelelerde 90 dakikayı tamamlayamadı.

Ozan Tufan bu sezon çıktığı 18 maçta gol ve asist katkılarında bulunmazken sarı-lacivertli takımda bu sezon isabetli şut dahi çekemedi

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İSMAİL KARTAL'IN FAVORİLERİ; MIHA ZAJC VE MIGUEL CRESPO

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın son dönemde orta saha bölgesinde tercihleri Zajc ve Crespo oldu. Bu ikili özellikle Konyaspor sınavında çok iyi performans gösterdi.

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Portekizli Crespo, Konyaspor maçında en fazla ikili mücadele kazanan (11), en çok adam eksilten (4), en çok top kapan (4) ve sahanın en çok koşan (11.93km) oyuncusu olan Portekizli, bir de asist yaparak başarısını taçlandırdı. Avrupa'dan birçok takımının takibe aldığı Miguel Crespo, sezon başı Estoril'den 1.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Alanya deplasmanından da 5-2'lik galibiyetle dönerken orta sahada ikili standartlarının altına düşmedi. Crespo 12,63 Zajc ise 12.02 kilometre mesafe katederek farklı galibiyete katkıda bulunan isimler olmuştu.

Ozan Tufan'ın Dalgalı Kariyeri