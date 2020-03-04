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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'ye geçit yok! Filip Novak yine attı...

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Fenerbahçe'ye geçit yok! Filip Novak yine attı...
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Fenerbahçe’yi ligde olduğu gibi kupada da 2-1’lik skorla geçen Trabzonspor, son olarak Avni Aker’de yenildiği rakibine karşı Medical Park’taki namağlup unvanını da korudu.

Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 2-1 yenerken rakibine karşı son maçlardaki üstünlüğünü de sürdürdü. Bordo mavili ekip, bu sezon 1 Şubat’ta sahasında 2-1 mağlup ettiği F.Bahçe’yi kupada da aynı skorla geçerken rakibine karşı yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Trabzonspor’u bir deplasman maçında son olarak 2016 yılında Dick Advocaat döneminde yenebilen Fenerbahçe, o günden bu yana aralarındaki 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Novak’tan Fenerbahçe’ye üçüncü gol

Karadeniz ekibi, Medical Park Stadı’nda rakibine karşı yenilmezlik unvanını da korudu. Sarı lacivertli ekibe karşı son iç saha yenilgisini yıkılan Avni Aker Stadı’nda alan Trabzonspor, yeni stadında rakibiyle oynadığı 4 maçın üçünü kazandı, birini beraberlikle bitirdi.

Öte yandan geçen sezon ve bu sezon ligde oynanan iç saha maçlarında F.Bahçe’ye gol atan Filip Novak dün de fileleri sarstı.

Fenerbahçeye geçit yok Filip Novak yine attı...

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