Fenerbahçe'ye Gaziantep FK karşısında zaferi getiren 3 şey: Herkesi yanıltan detay | Geri vites mekanizması

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Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf ev sahibi ekip oldu.

Sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrılan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın, Rodrigo Becao ve Edin Dzeko kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise Okereke'den geldi.

Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten Fenerbahçe, zirvedeki Galatasaray'ı takibini sürdürdü ve puan farkını 3'e indirdi.

Son 12 dakikaya 1-1'lik eşitlikle giren ancak maçın kapanışını iyi yapan sarı - lacivertlilerin galibiyeti sonrası yazarımız Uğur Meleke, köşesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte Meleke'nin yorumları:

Daha önce Fenerbahçe için bu sezonu iki parçada değerlendirdiğimi söylemiştim: A.Ö (Alkmaar’dan önce) ve A.S (Alkmaar’dan sonra)...

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Alkmaar’da özellikle ikinci devredeki feci görüntü ve genç Hollandalılar’a karşı düşülen zor durumlar Mourinho’da bir zihinsel devrime neden oldu (sanmıştım). Alkmaar maçı sonrası Fenerbahçe üç resmi müsabakayı kazanmış, özellikle Sivas-Kayseri sürecinde sezon genelinden farklı bir görüntü çizmişti. O maçlarda savunmayı çok daha önde kurmuş, daha uzun periyotlar hücum pres yapmış, en önemlisi de 1-0’ı ya da 2-0’ı bulduğunda vites küçültmemişti. Bunun yanında Mourinho’nun 3-4 ay görmezden geldiği Oğuz ve Mert Hakan’ın da rotasyona katılmaları faktörü vardı tabii.

15’TEN SONRA KONTAK KAPADI

Dün Kadıköy’de Gaziantep önünde bu felsefenin süreceğini, Fenerbahçe’nin bütüncül bir yaklaşımla maçı ele alacağını zannedenler yanıldı. Fenerbahçe bir 10-15 dakika kadar önde baskıyla, büyük takım ruhuyla oynadı. 1-0’ı bulduktan bir süre sonra yine meşhur “Mourinho geri vites mekanizması” girdi devreye. Fenerbahçe 15’inci dakikadan ilk devrenin sonuna kadar adeta kontak kapadı. Takımın ortalama pozisyonu geriledi. Takım boyu uzadı. Ve her geçen dakika oyuna daha fazla giren Gaziantep takımı haklı bir beraberlikle girdi soyunma odasına.

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ÜÇ SEBEPLE KAZANMAYI BAŞARDI

Soyunma odasına birinci viteste giren Fenerbahçe, dördüncü viteste çıktı tekrar sahaya. Ve üç sebeple kazanmayı başardılar maçı:

1- İlk yarının etkisizleri İsmail-İrfan yerine Amrabat ve Maximin hareket getirdiler oyuna.

2- İlk devredeki tutucu yaklaşımından vazgeçen Mourinho, 65’te Oğuz’u sağ beke kaydırdı. Sahadaki hücumcu sayısını yediye çıkardı. Zaten eşitliği bozan gol de o bölümde geldi. Maça sol açık başlayan, 46’da sağ açığa, 65’te sağ beke geçen Oğuz, sağ önde bitirdi müsabakayı. 90 dakikada dört kez pozisyon değiştiren Oğuz Aydın, Fenerbahçe’de dünün en fazla öne çıkan adamıydı.

3- Sezon başından beri duran toplardan skor yaratma hususunda sıkıntı çeken Fenerbahçe, dün 14’üncü haftada ilk kez direkt bir ortayla kornerden gol buldu. Ve o golle de kırdı Gaziantep direncini.