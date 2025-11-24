Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi iki yıldızından kötü haber!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Rize deplasmanına sarı kart cezalısı Nelson Semedo, Polonya Millî Takımı'nda sakatlanan Sebastian Szymanski, millî takımdan geç dönen Edson Alvarez ve sağ dizinde gerilme tespit edilen Çağlar Söyüncü Rize'ye götürülmemişti.

27 Kasım'da Avrupa Ligi maçında Ferencvaros'u Kadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe, ardından 1 Aralık'ta derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu iki kritik maç öncesi sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Szymanski için karar verildi.

DERBİDE YOKLAR!

Sağ dizinde gerilme olan Çağlar Söyüncü’nün yine riske edilmesi beklenmiyor. Ferencvaros maçında da kadroda olmayacak. Galatasaray maçında kadroda olma ihtimali de zayıf.

MR sonucuna göre kasığında yırtık tespit edilen ve en az 2 hafta daha forma giyemeyecek olan Szymanski de hem Ferencvaros hem de Galatasaray maçlarını kaçıracak.