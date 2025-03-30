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Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi iki müjde!

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Türkiye Kupası
Fenerbahçeye Galatasaray derbisi öncesi iki müjde
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 19:20

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, sakatlıklarını atlatan Fred ve Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışmaya başladılar.

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Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti. Futbolcular, dar alanda yapılan pas çalışmaları ve çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı. Bodrum FK maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

FRED VE ÇAĞLAR TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Brezilyalı yıldız Fred, takımla çalışmalara başladı. 32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ligde son oynanan Bodrum FK maçında forma giymemişti.

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Öte yandan Rangers karşılaşmasında sakatlanan Çağlar Söyüncü'de Galatasaray derbisi öncesi takıma birlikte çalıştı.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Türkiye Kupası

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