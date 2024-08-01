Fenerbahçe’ye Fred'den kötü haber geldi

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Fenerbahçe’nin Lugano maçında ilk yarıda sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fred’den sarı lacivertlilere kötü haber geldi.

31. dakikada yerini İsmail Yüksek’e bırakmak zorunda kalan Sambacı’nın yapılan kontrollerinde sağ diz iç yan bağında hasar tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Fred’in sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ve tur atlanması durumunda play-off maçlarını kaçırması beklenirken yıldız futbolcu ligde de ilk 3 haftayı kaçırabilir.