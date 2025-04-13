Fenerbahçe'ye Fransa'dan sürpriz orta saha!

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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına iki aydan kısa bir süre kala şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması için de çalışmalar başlamış durumda.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Afrika basınında sürpriz bir iddia ortaya attı.

Africafoot'un haberine göre; Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre'da forma giyen Gineli ön libero Abdoulaye Touré'yi kadrosuna katmak istiyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kariyer sezonunu geçiren 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Le Havre ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Gineli orta sahanın, kümede kalma savaşı veren Le Havre ile sözleşme uzatmasının pek olası görünmediği ve yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi tarafından oldukça beğenildiği belirtiliyor.

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SÜPER LİG'DE OYNAMIŞTI

Abdoulaye Toure, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giymişti.

ABDOULAYE TOURE’NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Abdoulaye Touré bu sezon Le Havre formasıyla Fransa Ligue 1'de çıktığı 22 maçta 8 gol atıp 1 de asist yaptı.

31 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusunun piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.