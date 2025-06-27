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Fenerbahçe'ye Filip Kostic transferinden İtalyan rakip!

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#Transfer#Fenerbahçe#Kostic
Fenerbahçeye Filip Kostic transferinden İtalyan rakip
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 21:38

Fenerbahçe'de bu sezonu kiralık olarak geçiren Filip Kostic'e İtalya'dan talip çıktı.

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Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir gelişme yaşandı.

Juventus'tan geçtiğimiz sezon kiralanan Filip Kostic için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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ANGELINO'NUN YERİNE

İtalya basınında yer alan habere göre; Roma, Angelino'nun ayrılması durumunda Filip Kostic'i kadrosuna katmak için harekete geçecek.

Fenerbahçeye Filip Kostic transferinden İtalyan rakip

Haberde; Fenerbahçe'nin de Sırp oyuncuyu kadrosuna katmak istediği bilgisi verilirken Juventus'un Kostic'in ayrılığına onay verebileceği vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıkan Filip Kostic bu karşılaşmalarda 2 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Kostic

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