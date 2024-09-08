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Fenerbahçe'ye Filip Kostic önerisi, anlaşma yakın! Galatasaray...

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#Transfer#Fenerbahçe#Kostic
Fenerbahçeye Filip Kostic önerisi, anlaşma yakın Galatasaray...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 13:36

Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği belirtilen Filip Kostic, Fenerbahçe'ye önerildi. Fabrizio Romano anlaşmanın yakın olduğu bilgisini geçti.

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Galatasaray ile ismi anılan Juventus'un sol kanat oyuncusu Filip Kostic'in transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Kostic, Fenerbahçe’ye önerildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise anlaşmanın yakın olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Juventus ile anlaştığı ancak Kostic ile görüşmelerin sürdüğü iddia edilmişti.

31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Kostic

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