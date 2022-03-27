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Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi! İdmanın ilk bölümünde...

#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Antrenman
Fenerbahçeye Ferdi Kadıoğlu müjdesi İdmanın ilk bölümünde...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 31'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yapılan günün ikinci idmanı ile devam ettirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçlar yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Ferdi Kadıoğlu idmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde özel program dahilinde çalıştı. Attila Szalai ise günü tedavi ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler, 29 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Antrenman

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