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Fenerbahçe'ye Fayed piyangosu! Neredeyse 10 katına gidiyor

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#Transfer#Fayed#Fenerbahçe
Fenerbahçeye Fayed piyangosu Neredeyse 10 katına gidiyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 07:00

Suudi Arabistan Kulübü, Fenerbahçe’nin iki yıldır Novi Pazar ve Beerschot takımlarına kiraladığı ve kadroda düşünmediği Omar Fayed’i transfer listesine aldı. Sarı lacivertli yönetim, 2023’te 550 bin Euro’ya aldığı Fayed’i neredeyse 10 katına satmaya hazırlanıyor

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Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Mısırlı stoper Omar Fayed’e Al-Ahli Kulübü talip oldu.

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FAYED İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Suudi Arabistan ekibinin, takımdan ayrılması beklenen Abu Ali’nin yerine oynatmayı planladığı Fayed’in transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçeye Fayed piyangosu Neredeyse 10 katına gidiyor

550 BİNE GELDİ, 5-6 MİLYON EUROYA GİDİYOR

Fenerbahçe’nin 2023 yılında Mısır’ın Mokawloon takımından 550 bin Euro’ya aldığı 22 yaşındaki defans oyuncusu için 5-6 milyon Euro bonservis geliri beklediği belirtildi.

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MISIR MİLLİ TAKIMI'NDA 5 KEZ FORMA GİYDİ

Transfer, sözü edilen rakamlara gerçekleştiği takdirde Fayed, bir tek resmi maça dahi çıkmadan sarı lacivertli kulübe maliyetinin 10 katı para kazandırmış olacak.

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Fenerbahçe, ‘geleceğe yatırım’ amacıyla aldığı genç futbolcuyu 2023-24 sezonunda Sırbistan’ın Novi Pazar, geçen sezon da Belçika’nın Beerschot takımına kiralamıştı. İki kulüpte toplam 36 resmi maça çıkan Omar Fayed, Mısır Milli Takımı’nda da 5 kez forma giydi.

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#Transfer#Fayed#Fenerbahçe

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