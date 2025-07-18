Fenerbahçe'ye Fayed piyangosu! Neredeyse 10 katına gidiyor

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Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Mısırlı stoper Omar Fayed’e Al-Ahli Kulübü talip oldu.

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FAYED İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Suudi Arabistan ekibinin, takımdan ayrılması beklenen Abu Ali’nin yerine oynatmayı planladığı Fayed’in transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi.

550 BİNE GELDİ, 5-6 MİLYON EUROYA GİDİYOR

Fenerbahçe’nin 2023 yılında Mısır’ın Mokawloon takımından 550 bin Euro’ya aldığı 22 yaşındaki defans oyuncusu için 5-6 milyon Euro bonservis geliri beklediği belirtildi.

MISIR MİLLİ TAKIMI'NDA 5 KEZ FORMA GİYDİ

Transfer, sözü edilen rakamlara gerçekleştiği takdirde Fayed, bir tek resmi maça dahi çıkmadan sarı lacivertli kulübe maliyetinin 10 katı para kazandırmış olacak.

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Fenerbahçe, ‘geleceğe yatırım’ amacıyla aldığı genç futbolcuyu 2023-24 sezonunda Sırbistan’ın Novi Pazar, geçen sezon da Belçika’nın Beerschot takımına kiralamıştı. İki kulüpte toplam 36 resmi maça çıkan Omar Fayed, Mısır Milli Takımı’nda da 5 kez forma giydi.