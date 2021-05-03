Fenerbahçe'ye Erzurumspor maçı öncesi Serdar Aziz'den kötü haber!

Süper Lig'in 39. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku yaşanıyor.

Arka adelesinde sertleşme yaşayan tecrübeli futbolcu, Erzurumspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Serdar Aziz'in yerine Fenerbahçe'de Marcel Tisserand forma giyecek.

Belözoğlu'ndan Serdar Aziz açıklaması

Serdar Aziz'in ağrılarının olduğunu belirten Belözoğlu, "Serdar Aziz ağrıları olduğunu iletti, gelen raporlar da çok iyi gelmedi, riske etmek istemedik, bizim için önemli bir oyuncu. Marcel de milli takımının kaptanı, önemli bir mücadele vereceğine inanıyorum." dedi.

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