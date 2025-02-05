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Fenerbahçe'ye Erzurumspor FK maçında üst üste sakatlık şokları! 20 dakikada 3 değişiklik...

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#FENERBAHÇE#Sakatlık#Diego Carlos
Fenerbahçeye Erzurumspor FK maçında üst üste sakatlık şokları 20 dakikada 3 değişiklik...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 22:03

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yı konuk eden Fenerbahçe'de üç sakatlık birden yaşandı.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yı konuk etti.

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Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın 55. dakikasında sakatlanan Alexander Djiku, sakatlanarak kendisini yere bıraktı.

Saha içinde tedavisi yapılan Ganalı savunmacı, yerini yeni transfer Diego Carlos'a bıraktı.

Yaklaşık 5 dakika sonra rakibiyle ikili mücadeleye giren Diego Carlos ise aldığı darbe sonucu kendisini yere bıraktı. Bir süre oyun içinde kendisini deneyen Carlos, daha fazla devam edemedi ve değişiklik istedi.

Fenerbahçeye Erzurumspor FK maçında üst üste sakatlık şokları 20 dakikada 3 değişiklik...

31 yaşındaki futbolcu için sedye gelirken, Carlos ayağa kalktı ve yürüyerek kenara geldi.

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Diego Carlos, 61. dakikada yerini genç stoper Yusuf Akçiçek'e bıraktı.

YUSUF DA SAKATLANDI

Karşılaşmanın 71. dakikasında Sofyan Amrabat'ın kısa düşen pasını uzaklaştırmak isteyen Yusuf Akçiçek, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı.

Tedavisi sonrası kendisini bir süre deneyen Yusuf Akçiçek, 74. dakikada kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

Genç stoperin yerine ise oyuna Filip Kostic dahil oldu.

Üç futbolcunun durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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#FENERBAHÇE#Sakatlık#Diego Carlos

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