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GeriFutbol Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan iyi haber geldi!
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Futbol
Haber Giriş: 13.04.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan iyi haber geldi!

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Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan iyi haber geldi!

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında sakatlanıp oyundan çıkan Enner Valencia'nın ciddi bir sakatlığı bulunmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan ve bu sezon sarı lacivertli takımdaki en golcü futbolcu olan Enner Valencia'dan iyi haber geldi.

Gaziantep FK maçında sakatlanıp oyundan çıkan Valencia'nın MR'ı çekilirken herhangi bir bulguya rastlanmadı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAHADA

Kasığında az miktarda ödem tespit edilen futbolcunun tedavisine başlanırken Ekvadorlu golcünün Başakşehir maçında oynamasına engel olacak bir durumun olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün MR'ı ise bu akşam çekilecek.

Fenerbahçeye Enner Valenciadan iyi haber geldi

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