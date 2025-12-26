Fenerbahçe'ye En-Nesyri piyangosu: Suudiler transfer için bastırıyor!

Haberin Devamı

Fichajes'in haberine göre; Performansında belirgin bir düşüş yaşayan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'de istikrarını, özgüvenini ve en önemlisi takımdaki önemini yitirdi.

Forvet arayışlarına hız veren ve Sörtloth'la temaslarını sıklaştıran Sarı-lacivertliler, cazip bir teklif gelmesi halinde Faslı golcünün satışına sıcak bakıyor.

SUUDİLER BASTIRIYOR

Son haftalarda birçok Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Youssef En-Nesyri'nin transferi için temsilcileriyle iletişime geçti. Bu takımlar arasında Karim Benzema'nın formasını giydiği Al-Ittihad ve ülkenin en zengin iki kulübünden biri olan Al-Ahli de bulunuyor. Her iki kulüp de büyük liglerde tecrübesi olan ve gelir gelmez katkı sağlayabilecek, kendini kanıtlamış bir oyuncuyla hücum hattını güçlendirmek istiyor.

Haberin Devamı

KONUŞULAN BONSERVİS BEDELİ 35 MİLYON EURO

Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, Fenerbahçe'nin bonservis bedeli olarak 35 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.

TARİHE GEÇEBİLİR!

Transferin belirtilen bedel üzerinden gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, kulüp tarihinin en pahalı oyuncu satışını gerçekleştirmiş olacak ve 30 milyon euroya Brighton'a satılan Ferdi Kadıoğlu'nun rekoru kırılmış olacak.

SEVILLA PAY ALACAK

En-Nesyri'nin Fenerbahçe'den bir başka kulübe transferi halinde eski takımı Sevilla, bonservis bedeli üzerinden yüzde 10 pay alacak.

EN-NESYRI'NIN FENERBAHÇE PERFORMANSI

2024 yazında 19 milyon 500 bin Euro karşılığında kadroya katılan En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 77 maça çıkarken 38 gol atıp 8 de asist üretti.

Haberin Devamı