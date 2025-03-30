Fenerbahçe’ye En Nesyri için transferde rekor gelir! Sevilla beklemede

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Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda Faslı golcü Youssef En-Nesyri’yi kadrosuna katmıştı.

Sarı lacivertliler, Nesyri’nin transferini KAP’a şu ifadelerle bildirmişti;

“Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Sevilla Football Club, S.A.D. kulübüne toplam transfer bedeli olan 19.500.000 Avro 4 sene içerisinde 8 taksitle ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”





SEVILLA TRANSFER İÇİN BEKLEMEYE GEÇTİ

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Sezon boyunca attığı gollerle Fenerbahçe’ye kritik puanlar kazandıran Faslı golcü, şimdiye kadar toplamda 43 müsabakada yer alırken 26 gol 6 asist üreterek toplamda 32 gole katkıda bulunmuştu.

Nesyri’nin yükselen performansı Suudi Arabistan’da dikkat çekerken, Al Nassr’ın sezon sonunda yaklaşık 40 milyon Euro’ya yakın transfer teklifinde bulunacağı gelen iddialar arasında.

Todofichajes’te yer alan habere göre Sevilla ise, Nesyri transferi için Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma doğrultusunda, ‘bir sonraki transferden yüzde 10’luk pay’ maddesini göz önünde bulunduruyor.

Nesyri’nin, 40 milyon Euro’ya transfer olması halinde Sevilla 4 milyon Euro gelir elde edecek.