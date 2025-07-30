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Fenerbahçe'ye En Nesyri için transfer teklifi geldi! Bonservisi belli oldu

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#Fenerbahçe#Transfer#En Nesyri
Fenerbahçeye En Nesyri için transfer teklifi geldi Bonservisi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 16:38

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri'ye, Suudi kulübü Al Hilal talip oldu. Yapılan teklif sonrasıda sarı lacivertli kulüp, Nesyri'nin bonservisini belirledi.

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Fenerbahçe’deki geleceği belirsizliğini koruyan En-Nesyri’nin adı bu kez Suudi Arabistan’dan Al-Hilal ile anılıyor.

İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal’in, En-Nesyri’yi kadrosuna katmak için ciddi adımlar attığı öğrenildi. Suudi ekibinin, Faslı forvet için Fenerbahçe’ye 35 milyon Euro’luk resmi bir teklif sunduğu iddia edildi.

Fenerbahçeye En Nesyri için transfer teklifi geldi Bonservisi belli oldu

FENERBAHÇE 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho’nun da isteği doğrultusunda 26 yaşındaki golcüyü 40 milyon Euro’dan aşağıya bırakmaya sıcak bakmıyor. Mourinho’nun gelecek planlarında önemli bir yere sahip olan En-Nesyri için, pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçeye En Nesyri için transfer teklifi geldi Bonservisi belli oldu

Suudi Arabistan’dan başka bir kulübün daha En-Nesyri ile ilgilendiği belirtilse de, söz konusu kulübün Fenerbahçe’nin taleplerini karşılamakta zorlandığı ifade ediliyor.

Fenerbahçeye En Nesyri için transfer teklifi geldi Bonservisi belli oldu

En Nesyri, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maça çıkarken 30 gol 7 asist üretmişti.

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#Fenerbahçe#Transfer#En Nesyri

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