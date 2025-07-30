Fenerbahçe'ye En Nesyri için transfer teklifi geldi! Bonservisi belli oldu

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Fenerbahçe’deki geleceği belirsizliğini koruyan En-Nesyri’nin adı bu kez Suudi Arabistan’dan Al-Hilal ile anılıyor.

İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal’in, En-Nesyri’yi kadrosuna katmak için ciddi adımlar attığı öğrenildi. Suudi ekibinin, Faslı forvet için Fenerbahçe’ye 35 milyon Euro’luk resmi bir teklif sunduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho’nun da isteği doğrultusunda 26 yaşındaki golcüyü 40 milyon Euro’dan aşağıya bırakmaya sıcak bakmıyor. Mourinho’nun gelecek planlarında önemli bir yere sahip olan En-Nesyri için, pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.

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Suudi Arabistan’dan başka bir kulübün daha En-Nesyri ile ilgilendiği belirtilse de, söz konusu kulübün Fenerbahçe’nin taleplerini karşılamakta zorlandığı ifade ediliyor.

En Nesyri, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 maça çıkarken 30 gol 7 asist üretmişti.