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Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! 10 milyon Euro...

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#Fenerbahçe#Emre Mor#Transfer
Fenerbahçeye Emre Mor piyangosu 10 milyon Euro...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 15:26

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u eledikten sonra Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü deviren Fenerbahçe'de moraller yükseldi. Hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de şampiyonluk yarışını iddialı bir şekilde sürdüren sarı-lacivertlilerde, flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Son haftalarda formunu ciddi bir şekilde yükselten Emre Mor'un yeni rotası belli olurken, Fenerbahçe bu transferden müthiş bir gelir elde edecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşan Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve zirve yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçti.

Karagümrük galibiyetiyle moral depolayan ve zirve iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına hız verdi. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu...

EMRE MOR İÇİN SÜRPRİZ GELİŞME

Kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da Emre Mor ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda rakip futbolculara zorlu anlar yaşatan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Kayserispor ile oynanan kupa maçında attığı 2 golle takımının yarı finale yükselmesinde başrol oynamıştı.

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İTALYANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin formda isimlerinden Emre Mor için Avrupa kapıları tekrar açılıyor. Son dönemde bireysel performansını epey artıran yıldız futbolcu, İtalya ekiplerinin dikkatini çekti.

TORINO VE BOLOGNA EMRE MOR'A TALİP

Akşam Gazetesi'nin İtalyan basınına dayandırdığı habere göre Torino ve Bologna, Emre Mor için transfer teklifi hazırlığında. Emre'nin yeterince olgunlaştığını ve gençliğindeki hataları tekrarlamayacağını düşünen İtalya temsilcileri, 25 yaşındaki oyuncuyu önemli bir yatırım olarak da görüyorlar. İlk olarak Emre'yi kiralamayı düşünen İtalyanlar, akabinde ise başarılı bir performansa göre teklif yapacaklar.

9-10 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Fenerbahçe cephesi, Emre için 9-10 milyon Euro civarında yani yaklaşık olarak 190 milyon TL bazında teklif bekliyor.

Emre Mor bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta süre aldı. 25 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

EMRE MOR'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

 

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#Fenerbahçe#Emre Mor#Transfer

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