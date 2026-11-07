Fenerbahçe'ye, Emre Belözoğlu sonrası ilk transfer! Brezilya'da bulundu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Botafogo forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Danilo’yu transfer listesine aldı. Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki futbolcuyu Güney Amerika pazarında yakından takip ettiği ve ocak ayında transfer için harekete geçebileceği öne sürüldü.

Brezilya basınından RTI Esporte’nin haberine göre Fenerbahçe, gelecek transfer dönemi için orta saha takviyesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Botafogo’da forma giyen Danilo’yu takip ettiği futbolcular arasına dahil etti.

Sarı lacivertlilerin sadece Danilo’yu değil, Güney Amerika’da forma giyen başka Brezilyalı oyuncuları da gözlemlediği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin, orta sahayı güçlendirmek için 25 yaşındaki futbolcuyu önemli bir alternatif olarak değerlendirdiği ifade edildi.

Haberin Devamı

İngiltere’deki kariyerinin ardından Brezilya’ya dönen Danilo, Avrupa kulüplerinin yeniden dikkatini çekmeyi başardı. 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer alması da oyuncunun uluslararası piyasadaki görünürlüğünü artırdı.

SERBEST KALMA MADDESİ 200 MİLYON EURO

Temmuz 2025’te İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’tan transfer edilen Danilo, Botafogo ile Temmuz 2029’a kadar sözleşme imzaladı. Brezilya ekibi, orta saha oyuncusunun bonservisi için yaklaşık 22 milyon euro ödedi.

Danilo’nun sözleşmesindeki uluslararası serbest kalma bedeli ise dikkat çekiyor. Botafogo tarafından açıklanan rakamın 200 milyon euro olduğu belirtilirken, bazı belgelerde 20 milyon euroluk farklı bir tutarın yer aldığı öne sürüldü.

ZENIT'TEN 40 MİLYONLUK TEKLİF

Danilo’ya Fenerbahçe’den önce Rusya temsilcisi Zenit’in talip olduğu belirtildi. Rus kulübünün, bonuslarla birlikte 40 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif sunduğu ancak Brezilyalı futbolcunun transfer teklifini kabul etmediği aktarıldı.

Haberin Devamı

25 yaşındaki oyuncunun bu kararında, Brezilya’da kalma veya daha rekabetçi bir Avrupa liginde forma giyme isteğinin etkili olduğu ifade edildi. Danilo’nun Rusya Ligi’nde oynamaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

DÜNYA KUPASI SONRASI DEĞERİ YÜKSELDİ

Brezilya Milli Takımı’nın Carlo Ancelotti yönetimindeki 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Danilo’nun performansı, Avrupa kulüplerinin takibinde önemli rol oynadı. Botafogo'nun 40 milyon Euro bonservis isteyebileceği aktarıldı.

Fenerbahçe’nin Danilo’ya yönelik ilgisinin ocak ayında somut bir adıma dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu. Ancak şu ana kadar sarı-lacivertli kulübün Brezilya temsilcisine resmi bir teklif sunmadığı vurgulandı.