Fenerbahçe'ye Edson Alvarez müjdesi!

Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçeye Edson Alvarez müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 16:50

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fransa'nın Nice ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Edson Alvarez sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibiyle sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe'de milli arada sakatlık yaşayan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez de sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı.

Antalyaspor maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

