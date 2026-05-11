Fenerbahçe'ye dünya yıldızları! Transfer için İtalya'da

Sarı-Lacivertliler için sezon, bitime 1 hafta kala resmen sonlandı. Fenerbahçe, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptırırken, 2. sırayı da garantiledi. Camiada artık gözler 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula ve transferde patlayacak bombalara çevrildi.

TRANSFERDE YOĞUN MESAİ

İki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, kongreye kadar dünyaca ünlü isimlerle söz kesip seçimde şanslarını artırmak için yoğun mesai harcıyor.

OBLAK İÇİN YOĞUN İSTEK

İki başkan adayının ortak hedefi Jan Oblak. Atletico Madrid’den ayrılmaya hazırlanan başarılı kaleci için hem Aziz Yıldırım’ın hem de Hakan Safi’nin girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Sloven file bekçisi, Türkiye’ye gelmeye yeşil ışık yaksa da talipleri fazla. Ancak hem Yıldırım, hem de Safi, Oblak’ı ikna etmek için kesenin ağzını sonuna kadar açmaya hazır.

SORLOTH DA LİSTEDE

En çok merak edilen konu ise yeni sezonda forvetin kim olacağı. Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku ve Serhou Guirassy’nin peşinde. Ayrıca Sörloth da efsane başkanın listesinde. Yıldırım savunmada Skriniar’ın yanına eski yıldız Kim Min-jae’yi getirmek istiyor.

HAKAN SAFİ, LEAO İÇİN İTALYA'DA

Hakan Safi’nin en büyük hayali Rafael Leao. Milan’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli süperstar, Galatasaray’ın da ilgilendiği bir isim. Safi’nin görüşmeleri ilerletmek için İtalya’ya giderek hem Milan’lı yöneticilerle hem de Leao’nun temsilcileriyle bir araya geldiği öğrenildi.

LEWANDOWSKI DE LİSTEDE

Barcelona’dan ayrılacak olan Robert Lewandowski ise golcü listesinde yer alıyor. Aziz Yıldırım gibi Safi’nin de Guirassy’nin durumunu takip ettiği kaydedildi. Hakan Safi bir bomba da Ferdi Kadıoğlu’nu döndürerek patlatmanın peşinde. Ancak Milli yıldız, Avrupa’da önemli kulüplerin de radarında yer alıyor.