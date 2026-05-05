Fenerbahçe'ye dünya yıldızları! Leao ve Salah görüşme odasına

Haberin Devamı

Fenerbahçe Camiası, tamamen 6-7 Haziran’daki olağanüstü seçimli genel kurula odaklanmış durumda. Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylığını koydu. Aziz Yıldırım’ın yapacağı açıklama sabırsızlıkla bekleniyor. Başkan adayları, projelerini duyurmaya başladı. Zaman zaman birbirlerine yönelik sert çıkışları da oluyor. Diğer yandan, seçim öncesine kadar dünyaca önemli yıldızları ikna etmek adına transfer çalışmaları da yürütülüyor.

RAFAEL LEAO BOMBASI

Başkan adaylarının hedefi, kongre öncesine kadar taraftarı heyecanlandıracak en az 1 isimle söz kesip bunu duyurmak. Hakan Safi’nin hayalinin, Rafael Leao’ya Çubuklu formayı giydirmek olduğu öne sürüldü. Portekizli hücum oyuncusu Milan’da çok mutsuz ve sezon bitiminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Safi’nin, 26 yaşındaki yıldız için bizzat girişimlerde bulunduğu ve hem oyuncu hem de Milan ile görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü. Leao’nun adı Galatasaray ile de anılıyor. Ali Koç döneminde yöneticiyken Osimhen’i ezeli rakibinin elinden kapamayan Hakan Safi, bu kez erken davranmak istiyor.

Haberin Devamı

SALAH İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Mehmet Ali Aydınlar, Bayern Münih’te kiralık forma giyen Chelsea’li Nicolas Jackson için kolları sıvamıştı. Aydınlar’ın asıl hedefinin ise Mohamed Salah olduğu iddia edildi. Mısırlı yıldız, sezonun sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte, adını tarihine altın harflerle yazdırdığı Liverpool’dan ayrılacak. Suudi ekiplerinin servet dökmeye hazır olduğu 33 yaşındaki kanat oyuncusu için Aydınlar’ın da kesenin ağzını açacağı belirtildi.

BARIŞ GÖKTÜRK DE AÇIKLAYACAK

Haberin Devamı

Öte yandan Barış Göktürk’ün de önümüzdeki günlerde söz kestiği önemli isimleri açıklama hazırlığında olduğu öğrenildi.