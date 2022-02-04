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Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan'ın dikkat çeken kilo değişimi! Watford'a gidince...

#Ozan Tufan#Fenerbahçe#Transfer
Fenerbahçeye dönen Ozan Tufanın dikkat çeken kilo değişimi Watforda gidince...

Sezon başında kiralık olarak gittiği Watford'da geçirdiği 6 ayın ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan'ın kilosu dikkat çekti.

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın 'Geri dönerse işimize çok yarar' dediği Ozan Tufan, sezon başında kiralık olarak gittiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan Sarı-lacivertli kulübe geri döndü.

"SEVE SEVE GELİRİM"

İsmail Kartal'ın isteği sonrası yönetim, Ozan Tufan'a görüşünü sordu, milli futbolcudan 'Seve seve gelirim' yanıtı alınınca Watford ile görüşme yapıldı ve Ozan Fenerbahçe'ye geldi.

ELNENY OLMAYINCA...

Bir süredir orta saha arayışı içinde olan Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'nin yıllık 3 milyon Euro talep etmesi üzerine bu transferden vazgeçti ve Ozan Tufan'a yöneldi.

9 KİLO VERMİŞ ŞEKİLDE DÖNDÜ

Fenerbahçe'ye dönüşü sonrası antenmanlara katılan Ozan Tufan'ın verdiği kilolar dikkat

Fenerbahçeye dönen Ozan Tufanın dikkat çeken kilo değişimi Watforda gidince...

çekti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 19 Ağustos'ta Watford'a transfer olduğunda 93 kilo olan Ozan Tufan, geri dönüşünde 84 kilo olarak ölçüldü.

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İLK AYINDA 7 KİLO VERMİŞTİ

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Eylül ortasında yaptığı açıklamada Ozan Tufan'ın Watford'da geçirdiği 1 ayda 7 kilo verdiğini söylemişti.

"TOP TACA ÇIKSIN DİYE DUA EDİYORUM"

Kasım ayında bir röportaj veren Ozan Tufan, Premier Lig'in zorluğuna vurgu yapmış ve ilginç ifadeler kullanmıştı.

Futbolun İngiltere'de tempolu oynandığına vurgu yapan Ozan, "Türkiye Ligi'nde futbol biraz duruyor sahada. Yere yatan futbolcular, zaman geçirmeler... Premier Lig'e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok. Birkaç haftadan sonra ben de alıştım. Premier Lig'de bazı maçlarda durunca benim de garibime gidiyor. Niye duruyor bu futbol diyorum. Türkiye Ligi'ni izliyorum, beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig'in futboluna." diye konuşmuştu.

Fenerbahçeye dönen Ozan Tufanın dikkat çeken kilo değişimi Watforda gidince...

WATFORD'UN KÜME DÜŞME İHTİMALİ VE SÖZLEŞMEDEKİ 'ZORUNLU OPSİYON' MADDESİ...

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Watford, Ozan Tufan için kiralama bedeli olarak Sarı lacivertli kulübe 2 milyon euro ödemişti. İngiliz ekibi Premier Lig'den düşmezse Watford, Sarı-Lacivertli kulübe 7 milyon Euro ödeyerek Ozan'ın bonservisini alacak.

Sözleşmeye göre; Watford küme düşerse zorunlu satın alma ortadan kalkıyor ve isteğe bağlı opsiyona dönüşüyor.

Edinilen bilgiye göre; Fenerbahçe ile Watford arasındaki anlaşma mevcut şartlarla geçerliliğini sürdürecek. Kulübün kümede kalması durumunda Ozan, 7 milyon euro bonservis ücretiyle resmen Watford oyuncusu olacak.

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#Ozan Tufan#Fenerbahçe#Transfer

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