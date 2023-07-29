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Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic transferinde yeni rakip

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#Transfer#Fenerbahçe#Livakovic
Fenerbahçeye Dominik Livakovic transferinde yeni rakip
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 18:38

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Dominik Livakovic için bir kulübün daha devreye girdiği iddia edildi.

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Sarı lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan 28 yaşındaki file bekçisine, Celtic ve Villarreal'den sonra Almeria'nın da talip olduğu ileri sürüldü.

İSPANYOL EKİBİ TALİP OLDU

Relevo'nun haberine göre; kaleci arayışında olan İspanyol kulübü Almeria da Livakovic'e talip oldu.

LEDESMA'DA PÜRÜZ ÇIKTI

Almeria'nın, Arjantinli file bekçisi Conan Ledesma'yla da ilgilendiği ve tecrübeli eldivenle anlaştığı ancak futbolcunun kulübü Cadiz'in şimdilik bu transfere yanaşmadığı belirtildi. La Liga takımının bu nedenle rotasını Livakovic'e çevirdiği ifade edildi.

ZAGREB'DE SON YILI

2024 Haziranı'nda Dinamo Zagreb ile sözleşmesi sona erecek olan Livakovic'in bu yaz satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Livakovic

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