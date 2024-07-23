Fenerbahçe’ye dişli, Trabzonspor ve Başakşehir’e kolay rakipler

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Futbolda, Avrupa kupalarında 3. ön eleme turu kuraları dün İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano’yu elemesi halinde üçüncü turda Fransa’nın Lille takımıyla karşılaşacak. Üçüncü eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar 13 Ağustos’ta oynanacak. Fenerbahçe, Lugano’ya elenmesi durumunda ise Dinamo Kiev-Partizan eşleşmesinin kaybedeni ile Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda rakip olacak.

TRABZONSPOR ŞANSLI KURA ÇEKTi

Avrupa Ligi’nde yer alan Trabzonspor, 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok’u elemesi halinde, 3. turda Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Fırtına, 25 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde karşılaşacağı Ruzomberok’a elenirse yoluna Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Trabzonspor’un bu turdaki muhtemel rakibi HNK Hajduk Split-HB Torshavn eşleşmesinin galibi olacak. Avrupa Ligi 3. eleme turu maçları, 8-15 Ağustos’ta.

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EN RAHATI BAŞAKŞEHiR

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı San Marino ekibi Fiorita’yı geçmesi halinde 3. turda FC İberia 1999 Tiflis (Gürcistan)-FK Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Turuncu lacivertliler, Fiorita ile ilk maçı 25 Temmuz’da İstanbul’da, rövanşı 1 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos’ta yapılacak.