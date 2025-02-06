Fenerbahçe'ye Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'ten kötü haber!

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Fenerbahçe dün akşam Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Alexander Djiku, 54. dakikada sakatlanarak oyuna devam edememiş ve yerini yeni transfer Diego Carlos'a bırakmıştı.

Diego Carlos da 60. dakikada sakatlanarak yerini Yusuf Akçiçek'e bırakmıştı.

Yusuf Akçiçek'in de 74. dakikada sakatlanarak oyuna devam edememesi üzerine Filip Kostic oyuna dahil olmuştu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten sakatlanan futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos’ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku’da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek’te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."

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DURUMLARI BELLİ OLDU!

Sports Digitale'in verdiği bilgiye göre; Alexander Djiku yaklaşık 2 hafta, Diego Carlos en az 1 ay, ve Yusuf Akçiçek'in de 7 ila 10 gün arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.