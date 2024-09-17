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Fenerbahçe'ye derbi öncesi 4 iyi haber

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Fenerbahçeye derbi öncesi 4 iyi haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 17:19

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan iyi haber geldi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kadıköy'de oynanacak derbinin hazırlıklarına başlayan sarı lacivertlilere sakat isimlerden sevindiren haberler geldi.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Alexander Djiku bugünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladı.

Bir süredir bireysel egzersiz yapan yeni transfer Filip Kostic de takıma katılırken tedavisinin sonuna yaklaşan Osayi-Samuel ise bireysel antrenmanlara başladı.

Nijeryalı futbolcunun dev maça yetişme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtilirken Osayi-Samuel'in durumu gün gün takip edilecek.

Kasımpaşa mücadelesinde sakatlık yaşayan Mert Müldür'de ise herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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