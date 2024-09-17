Fenerbahçe'ye derbi öncesi 4 iyi haber

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kadıköy'de oynanacak derbinin hazırlıklarına başlayan sarı lacivertlilere sakat isimlerden sevindiren haberler geldi.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Alexander Djiku bugünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladı.

Bir süredir bireysel egzersiz yapan yeni transfer Filip Kostic de takıma katılırken tedavisinin sonuna yaklaşan Osayi-Samuel ise bireysel antrenmanlara başladı.

Nijeryalı futbolcunun dev maça yetişme ihtimalinin yüzde 50 olduğu belirtilirken Osayi-Samuel'in durumu gün gün takip edilecek.

Kasımpaşa mücadelesinde sakatlık yaşayan Mert Müldür'de ise herhangi bir bulguya rastlanmadı.