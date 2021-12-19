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Fenerbahçe'ye derbi öncesi 2 can sıkıcı haber! Beşiktaş karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

#Misli.Com#İddaa#Fenerbahçe Beşiktaş
Fenerbahçeye derbi öncesi 2 can sıkıcı haber Beşiktaş karşısında galibiyetlerine iddaada...

Ferdi sonrası Tisserand'ı da kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'de Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş'ı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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FENERBAHÇE

Çaykur Rizespor'u farklı geçtikten sonra Gaziantep FK deplasmanından yenilgiyle dönen Fenerbahçe'ye, derbi öncesi 2 can sıkıcı haber geldi.

Ferdi Kadıoğlu sakatlandı, Marcel Tisserand hastalandı. İlk 11'in önemli iki parçası derbide forma giyemeyecek!

Ferdi'nin yerine Nazım Sangare'nin forma giymesi beklenirken, Tisserand'ın hastalığı sonrası sarı-lacivertli ekibi 3'lü değil 4'lü savunma ile sahada görebilme ihtimalimiz arttı.

TD Vitor Pereira'nın son haftalarda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Miguel Crespo'dan orta alanda vazgeçmesi beklenmiyor. Crespo'nun yanında Mert Hakan Yandaş ya da Jose Sosa izleyebiliriz.

Hücum merkezinde Serdar Dursun yerine Enner Valencia sürprizi gelebilir. En ileride kim olursa olsun, arkasında cezası biten İrfan Can Kahveci ve kaptan Mesut Özil oynayacak.

BEŞİKTAŞ

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Sergen Yalçın sonrası yoluna U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş'ta ise derbi öncesi 4 isim kamp kadrosuna alınmadı.

Geçen hafta Kayserispor karşısında süre almayan ve herhangi bir sakatlık açıklaması yapılmayan Kenan Karaman kadroda yok.

Sakatlıkları devam eden Mert Günok, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira da Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Welinton'un cezası bitse de Karaveli'nin stoperde "Vida & Serdar" ikilisini bozması beklenmiyor. Josef ise direkt olarak ilk 11'de maça başlayacak. Yanında Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic'le birlikte...

Son haftalarda başarılı maçlar çıkaran Can Bozdoğan yedek kulübesine çekilecek. Kanatlarda Rachid Ghezzal ve Cyle Larin izleyeceğiz. Gole en yakın isim Michy Batshuayi olacak.

Fenerbahçeye derbi öncesi 2 can sıkıcı haber Beşiktaş karşısında galibiyetlerine iddaada...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 5 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti, 4'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- Beşiktaş ligde oynadığı son 5 deplasman maçında galibiyet elde edemedi! (1 beraberlik - 4 mağlubiyet)

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

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Diğerlerinde "KG VAR" tercihine 1,46 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,54'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,53 iken Misli.com'da 1,62!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%50'lik kesim Kadıköy artısıyla derbide sarı-lacivertli ekibin yanında...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Fenerbahçeye derbi öncesi 2 can sıkıcı haber Beşiktaş karşısında galibiyetlerine iddaada...

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