Fenerbahçe'ye derbi öncesi 2 can sıkıcı haber! Beşiktaş karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

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FENERBAHÇE

Çaykur Rizespor'u farklı geçtikten sonra Gaziantep FK deplasmanından yenilgiyle dönen Fenerbahçe'ye, derbi öncesi 2 can sıkıcı haber geldi.

Ferdi Kadıoğlu sakatlandı, Marcel Tisserand hastalandı. İlk 11'in önemli iki parçası derbide forma giyemeyecek!

Ferdi'nin yerine Nazım Sangare'nin forma giymesi beklenirken, Tisserand'ın hastalığı sonrası sarı-lacivertli ekibi 3'lü değil 4'lü savunma ile sahada görebilme ihtimalimiz arttı.

TD Vitor Pereira'nın son haftalarda gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Miguel Crespo'dan orta alanda vazgeçmesi beklenmiyor. Crespo'nun yanında Mert Hakan Yandaş ya da Jose Sosa izleyebiliriz.

Hücum merkezinde Serdar Dursun yerine Enner Valencia sürprizi gelebilir. En ileride kim olursa olsun, arkasında cezası biten İrfan Can Kahveci ve kaptan Mesut Özil oynayacak.

BEŞİKTAŞ

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Sergen Yalçın sonrası yoluna U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş'ta ise derbi öncesi 4 isim kamp kadrosuna alınmadı.

Geçen hafta Kayserispor karşısında süre almayan ve herhangi bir sakatlık açıklaması yapılmayan Kenan Karaman kadroda yok.

Sakatlıkları devam eden Mert Günok, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira da Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Welinton'un cezası bitse de Karaveli'nin stoperde "Vida & Serdar" ikilisini bozması beklenmiyor. Josef ise direkt olarak ilk 11'de maça başlayacak. Yanında Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic'le birlikte...

Son haftalarda başarılı maçlar çıkaran Can Bozdoğan yedek kulübesine çekilecek. Kanatlarda Rachid Ghezzal ve Cyle Larin izleyeceğiz. Gole en yakın isim Michy Batshuayi olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 5 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti, 4'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- Beşiktaş ligde oynadığı son 5 deplasman maçında galibiyet elde edemedi! (1 beraberlik - 4 mağlubiyet)

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%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Bir Fenerbahçe efsanesi, Alex de Souza'nın sarı-lacivertlilerde oynarken en unutamadığı 5 anısı...