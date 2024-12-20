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Fenerbahçe'ye de attı, tek rakibi Mohamed Salah

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#Eyüpspor#Fenerbahçe#Süper Lig
Fenerbahçeye de attı, tek rakibi Mohamed Salah
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 20:58

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Eyüpspor'da perdeyi açan golü atan Ahmed Kutucu, Avrupa'da birçok yıldızı geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Eyüpspor'da eşitliği bozan isim Ahmed Kutucu olurken önemli bir başarı yakaladı.

Müsabakanın 26. dakikasında Mame Thiam'ın asistinde harika bir vuruşla Eyüpspor'u 1-0 öne geçiren Ahmed Kutucu, bu sezon Süper Lig'de 7. golünü kaydetti. 

Eyüpspor formasıyla ligde harikalar yaratan Ahmed Kutucu, 7 gol ve 5 asistle takımının en önemli ismi olurken Avrupa'da birçok yıldızı geride bıraktı.

Süper Lig'de çıktığı 12. maçta da gol katkısında bulunan Ahmed Kutucu, 13 maçta gol katkısında bulunan Mohamed Salah'ın ardında ikinci sırada yer aldı.

Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla maçta gol katkısında bulunan oyuncular:

13 maç Mohamed Salah
12 maç Ahmed Kutucu

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#Eyüpspor#Fenerbahçe#Süper Lig

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