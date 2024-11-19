Fenerbahçe'ye Cristian Medina transferinde büyük şok! Görüşmeler durma noktasına geldi...

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Fenerbahçe'nin Arjantin ekibi Boca Juniors'da forma giyen Cristian Medina'ya olan ilgisi sürüyor. Medina'yı ilk olarak yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin ısrarı decam ediyor.

Fenerbahçe yönetimi 22 yaşındaki oyuncunun transferi için Arjantin ekibiyle görüşmelerini sürdürürken İtalyan basınında konu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINA GELDİ

TuttoMercatoWeb'in haberine göre Boca Juniors, Fenerbahçe'nin Medina için yaptığı bonuslar dahil 15 milyon euroluk teklifi reddetti.

Bu teklifin sarı lacivertlilerin Arjantin ekibine yaptığı son teklif olduğunu aktaran gazete, taraflar arasındaki görüşmelerin de durma noktasına geldiğini ileri sürdü.

FİYAT YÜKSELTTİLER

Arjantin ekibinin Medina için Fenerbahçe'den tam olarak 20 milyon euro talep ettiği belirtildi.

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Efsane futbolcu Juan Román Riquelme tarafından yönetilen Boca Juniors, ocak ayında sarı lacivertlilerin 15 milyon euroluk tekifini kabul etmiş ve oyuncunun ocak ayına kadar takımda kalması şartıyla transfere onay vermişti.

BU SEZON 30 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe yönetiminin transfer hedeflerinden biri olan Cristian Medina, bu sezon Boca Juniors forması ile 30 maça çıktı.

Bu maçlarda 2.424 dakika sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu, takımına 3 gol - 3 asistlik katkı sağladı.

TALISCA'DA LİSTEDE

On numara mevkii için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde Anderson Talisca ismi de ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı takıma katmak istiyor. Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfer için Anderson Talisca ve kulübü Al Nassr ile görüşmelerde bulunuyor. Al Nassr'dan yıllık olarak net 12 milyon Euro kazanan Anderson Talisca'nın maaş dengesini bozmadan ocak ayında takıma katılması isteniyor. Anderson Talisca da Fenerbahçe'nin hamlesine ve bu görüşmelere sıcak bakıyor.