Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Transfer gelişmesini duyurdular

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Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi hareketli geçmesi bekleniyor.

Hücum hattı için Talisca, Medina ve Vargas gibi isimlerle görüşen sarı lacivertliler takımda bekleneni veremeyen futbolcularla da yollarını ayırmak istiyor.

Jose Mourinho önderliğinde listesini oluşturan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sezonun ikinci devresinde kadroda düşünülmüyor.

AYRILIĞI FRANSIZLAR DUYURDU

Fransız basınından Foot-Sur7'nin haberine göre, bir dönem Ligue 1'de Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, devre arasında Fransa'ya geri dönecek.

27 yaşındaki yıldızın Mourinho yönetiminde yeteri kadar şans bulamadığı belirtilen haberde, Cengiz'in takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.

3 TAKIM DEVREYE GİRDİ

Fransa'da Marsilya formasını giydiği dönemde iz bırakan Cengiz'in Lens, Lille ve Brest gibi takımların radarında olduğu aktarıldı.

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Ayrıca haberde, Lens Teknik Direktörü Will Still'in, Cengiz Ünder'in takımın ihtiyacına uygun bir kanat oyuncusu olduğunu düşündüğü ve transferde ısrarcı olacakları detayı paylaşıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Lille ve Brest'in ise Cengiz Ünder hamlesiyle kanatlara dinamizm katmayı hedeflediği yazıldı.

15 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı yıldız futbolcu için düşük bir bonservis ücretine de sıcak bakabileceği haberde yer aldı. Cengiz Ünder'den gelecek sıcak paranın ve hafifleyecek olan maaş yükünün transferde Fenerbahçe'nin elini rahatlatacağı öğrenildi.

ARABİSTAN İDDİALARI DA GÜNDEMDE

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan takımlarının da Cengiz Ünder'e yakın markaj uyguladığı iddia edilmişti. Cengiz'in 30 Haziran 2027'ye kadar mukavelesi olduğuna dikkat çekilirken Arap takımlarının da yüksek bonservis ücreti ödemek istemediğine vurgu yapılmıştı.

TORINO DA İSTİYOR

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Torino'nun da Cengiz Ünder için tetikte olduğu biliniyor. Geçtiğimiz günlerde İtalyan medyasında yer alan haberlerde Torino'nun, Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde düşük bir ücretle oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği, aynı zamanda Ünder'in maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını talep ettiği belirtilmişti.

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Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü aktarılırken Cengiz için Torino'nun da iyi bir seçenek olduğu ileri sürülmüştü.

SEZON BAŞINDA TEKLİFLER GELMİŞTİ

Sezon başında, Cengiz Ünder'e Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan ve Katar'dan da teklifler gelmişti. Ancak milli yıldız Fenerbahçe'de kalmıştı.

KATKI SAĞLAYAMADI

Sarı lacivertli formayla bu sezon yalnızca 3 maçta forma giyebilen Ünder,bu süre zarfında gol veya asist katkısı sağlayamadı.