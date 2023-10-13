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Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi!

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#Can Bartu
Fenerbahçeye Cengiz Ünder müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 19:41

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, bugün takımla birlikte çalıştı.

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Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahaya geçen oyuncular; koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

CENGİZ ÜNDER TAKIMLA ÇALIŞTI

Bir süredir sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ise takımla birlikte idmana çıktı.

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#Fenerbahçe#Cengiz Ünder#Can Bartu

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